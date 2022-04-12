В Белгороде заявили о повреждении ж/д путей на границе с Украиной

В российском Белгороде сообщили о повреждении железнодорожных путей. Это произошло в Шебекинском городском округе.﻿ Об этом, со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"В Шебекинском городском округе повреждения железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено лишь железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже" , – написал он.

Напомним, недавно в украинской разведке сообщали, что россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.

Как заявляли в ГУР, такое повышение готовности связано, в частности, с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставки подкрепление в зону боевых действий.

А недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенос боевых действий на территорию РФ.