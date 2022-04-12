Чаус прокомментировал призывы срочно уезжать из Чернигова

Враг пытается посеять панику в Украине, в том числе сообщениями о новом наступлении и срочной эвакуации из Чернигова. Однако паниковать сейчас нет причин, сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он отметил, что продолжаются информационно-психологические операции РФ.

"Первое. Уже неделю слышу: "завтра закроют Чернигов на въезд/выезд". Если будет такая необходимость, то закроем. Но все об этом узнают заранее и из официальных источников. Пока такой необходимости я не вижу. Don't panic" , – написал Чаус.

Чаус также прокомментировал слухи о новом наступлении России.

"Второе. Несколько дней звучит: "скоро наступление, срочно бегите, проверенная информация, все силовики уже уехали из города" и тд. Никто никуда не уехал. Не дождутся. А если наступление и будет (ну, кто знает, что у того больного уральского карлика в голове) - мы достойно встретим врага, у нас много подарков. Мы же украинцы, учимся очень быстро. Научились. Don't panic" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что пока нет ни одного подтвержденного факта продажи гуманитарной помощи. По его словам, проблема с нехваткой гуманитарной помощи решится со временем, поскольку сейчас уже есть поставки.

"Помощь доедет везде, где в ней нуждаются. Но не одним днем. Все должны это понимать" , - написал Чаус.

Также он объяснил повышение цен на товары.

"Цены. "Почему цены не такие, как до войны?" Потому что война. Отсутствие товаров, тяжелая логистика, еще и с длинным плечом, горючее и тд. Мы регулируем наценку, но расходы высокие. Надо немного подождать. Сейчас уже восстанавливаются крупные сети, скоро все станет на свои места" , - пояснил Чаус.

По его словам, все эти темы активно разгоняются врагом, основная задача ИПСО – посеять панику и страх, дестабилизировать ситуацию.

Он призвал пользоваться информацией из официальных источников, не сеять вражду друг между другом и делать свою работу с холодной головой, поддерживать нуждающихся.