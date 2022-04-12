Чаус прокомментировал призывы срочно уезжать из Чернигова
Враг пытается посеять панику в Украине, в том числе сообщениями о новом наступлении и срочной эвакуации из Чернигова. Однако паниковать сейчас нет причин, сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Он отметил, что продолжаются информационно-психологические операции РФ.
"Первое. Уже неделю слышу: "завтра закроют Чернигов на въезд/выезд". Если будет такая необходимость, то закроем. Но все об этом узнают заранее и из официальных источников. Пока такой необходимости я не вижу. Don't panic" , – написал Чаус.
Чаус также прокомментировал слухи о новом наступлении России.
"Второе. Несколько дней звучит: "скоро наступление, срочно бегите, проверенная информация, все силовики уже уехали из города" и тд. Никто никуда не уехал. Не дождутся. А если наступление и будет (ну, кто знает, что у того больного уральского карлика в голове) - мы достойно встретим врага, у нас много подарков. Мы же украинцы, учимся очень быстро. Научились. Don't panic", - говорится в сообщении.
Он добавил, что пока нет ни одного подтвержденного факта продажи гуманитарной помощи. По его словам, проблема с нехваткой гуманитарной помощи решится со временем, поскольку сейчас уже есть поставки.
"Помощь доедет везде, где в ней нуждаются. Но не одним днем. Все должны это понимать", - написал Чаус.
Также он объяснил повышение цен на товары.
"Цены. "Почему цены не такие, как до войны?" Потому что война. Отсутствие товаров, тяжелая логистика, еще и с длинным плечом, горючее и тд. Мы регулируем наценку, но расходы высокие. Надо немного подождать. Сейчас уже восстанавливаются крупные сети, скоро все станет на свои места", - пояснил Чаус.
По его словам, все эти темы активно разгоняются врагом, основная задача ИПСО – посеять панику и страх, дестабилизировать ситуацию.
Он призвал пользоваться информацией из официальных источников, не сеять вражду друг между другом и делать свою работу с холодной головой, поддерживать нуждающихся.