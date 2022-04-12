Морпехи из Мариуполя: мы не сдавали позиций, помните цену сопротивления

Морские пехотинцы из 36-й бригады, которые защищают Мариуполь от россиян, передали видеообращение, в котором заверили, что они не оставили свои позиции и остаются верными Украине, и попросили помнить о цене сопротивления и отстоять победу, сообщает Украинская правда.

Видео от морских пехотинцев опубликовала корреспондент "1+1" Наталья Нагорная.

Она объяснила, что ей прислали видео морских пехотинцев 36 бригады, которое "записано сегодня около 5 утра в Мариуполе".

Она публикует видео, "чтобы никто не мог сказать "их просто взломали".

Журналистка подчеркнула, что бойцы "до сих пор держатся, но нечем держаться" – поэтому "счет (идет) на часы".

"Слава Украине! Мы – защитники Мариуполя, 36-я бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиции. Мы держали каждый кусочек этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что действительно город оказался в блокаде, в кольце – и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило.