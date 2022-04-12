Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 19 600 человек,

танков ‒ 732 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1946 ед,

артиллерийских систем – 349 ед,

РСЗО - 111 ед,

средств ПВО - 63 ед,

самолетов – 157 ед,

вертолетов – 140 ед,

автомобильной техники - 1406 ед,

кораблей /катеров - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 124,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.