Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 600 человек,
- танков ‒ 732 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1946 ед,
- артиллерийских систем – 349 ед,
- РСЗО - 111 ед,
- средств ПВО - 63 ед,
- самолетов – 157 ед,
- вертолетов – 140 ед,
- автомобильной техники - 1406 ед,
- кораблей /катеров - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 124,
- специальной техники – 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.