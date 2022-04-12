Нацбанки Украины и Польши договорились о сотрудничестве на время войны

﻿Национальный банк Украины и Национальный банк Польши 11 апреля подписали Меморандум о договоренностях для усиления сотрудничества в условиях войны России против Украины, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении украинского регулятора.

Это основа для расширения сотрудничества. Отмечается, что меморандум будет способствовать обмену информацией и взаимной поддержке двух центробанков и установлению более тесных связей между странами в финансовой и банковской сферах.

"Вместе с Кириллом Шевченко мы подписали Меморандум о договоренностях на подтверждение наших хороших отношений и прочных связей между нашими банками" , — заявил глава Национального банка Польши Адам Глапинский.

Напомним, что в конце марта НБУ и Нацбанк Польши заключили соглашение о валютном свопе на $1 млрд.