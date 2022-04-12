Офис генпрокурора: из-за вторжения РФ погибли 186 детей

С начала полномасштабной войны из-за действий российских захватчиков в Украине погибли 186 детей, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным ОГП, по состоянию на утро 12 апреля в результате полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украине пострадали более 530 детей, в том числе 186 детей погибли и более 344 детей получили ранения.

Указанные данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 113, Киевской - 99, Харьковской - 76, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Луганской - 36, Херсонской - 36, Запорожской - 22, в столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных в селе Гавронщина Бучанского района Киевской области, обнаружен расстрелянный гражданский автомобиль. Рядом были похоронены пять человек, среди которых годовалый ребенок и 14-летний подросток.

При обработке территории села Гавриловка Бучанского района Киевской области обнаружено тело пятилетнего ребенка с множественными телесными повреждениями, полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда.

8 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого дома в Мариуполе погибла полуторагодовалая девочка.

11 апреля произошел очередной обстрел россиянами Харькова, в результате чего погиб 13-летний мальчик.