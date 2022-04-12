Верещук: 12 апреля будут работать 9 гумкоридоров

Во вторник, 12 апреля, согласовали работу 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область﻿