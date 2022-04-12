Верещук: 12 апреля будут работать 9 гумкоридоров
Во вторник, 12 апреля, согласовали работу 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
- Из Мариуполя в Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.
- Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область
- Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут. Место сбора: ул. Чехова, 11, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.