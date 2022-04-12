Верещук: 12 апреля будут работать 9 гумкоридоров

Верещук: 12 апреля будут работать 9 гумкоридоров
Фото: president.gov.ua

Во вторник, 12 апреля, согласовали работу 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

  • Из Мариуполя в Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.
  • Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область﻿

  • Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное – Бахмут. Место сбора: ул. Чехова, 11, сообщил﻿ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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