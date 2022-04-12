Британская разведка: бои на востоке Украины усилятся в течение 2-3 недель

Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять свои силы на это направление, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки,

"Российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска, бои продолжаются в районе Херсона и Николаева, а также возобновляется наступление на Краматорск" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска продолжают выходить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на востоке Украины.