Британская разведка: бои на востоке Украины усилятся в течение 2-3 недель
Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять свои силы на это направление, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки,
"Российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска, бои продолжаются в районе Херсона и Николаева, а также возобновляется наступление на Краматорск", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что российские войска продолжают выходить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на востоке Украины.