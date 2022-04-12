Nokia заявила об уходе с российского рынка

﻿Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о выходе с российского рынка. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает Новое время.

"С первых дней вторжения в Украину для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка" , — заявили в финской компании.

В компании отметили, что по гуманитарным причинам правительства западных стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя критически важной телекоммуникационной сетевой инфраструктуры в России.

Также указанные правительства подчеркнули важность обеспечения непрерывного потока информации и доступа к Интернету, "который открывает перед россиянами перспективы со стороны".

"Поэтому, когда мы выйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями" , — подчеркнули в Nokia.

В компании добавили, что выход из России не сильно отразится на их финансовых показателях — на долю РФ приходилось менее 2% чистых продаж Nokia.

В начале марта финская телекоммуникационная компания Nokia заявила, что не будет поставлять оборудование российским операторам.