Маляр: Минобороны проверяет информацию о применении химоружия в Мариуполе

Минобороны Украины проверяет информацию о возможном применении Россией химического оружия в Мариуполе, сообщает Новое время.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас, мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что это. По предварительным данным, могу говорить, что есть предположение, что это фосфорные боеприпасы возможно были. Но окончательная официальная информация будет позже" , — отметила она.

Маляр добавила, что риск применения химического оружия существует, и он действительно высок.

Напомним, 11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе, пострадали три человека.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что у Минобороны США в данный момент нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие.

Ранее в этот день Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что россияне хотят применить химическое оружие против украинских военных, которые держат оборону Азовстали в Мариуполе. Так называемый представитель псевдореспублики "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что "надо разобраться с блокировкой завода" и "обратиться к химическим войскам".

Одновременно российские оккупанты начали распространять фейки о якобы применении химического оружия украинскими военными. В ЦПД подчеркнули, что украинские военные полностью выполняют Конвенцию о запрещении химического оружия.