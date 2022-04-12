Европол заявил начале операции по поиску активов подсанкционных россиян

Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции по выявлению активов, принадлежащих попавшим под санкции россиянам. Об этом, со ссылкой на сообщение на сайте Европола, сообщает Европейская правда.

Новая операция будет называться "Оскар". Она будет проводиться в сотрудничестве со странами ЕС, Евроюстом, Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраной Frontex.

В Европоле отмечают, что операция такого масштаба будет длиться минимум год и будет включать ряд отдельных расследований.