Глава Сумской ОВА: эвакуироваться из области сейчас не нужно

Российские войска все еще остаются на границе с Сумской областью. Однако ударной группировки они не имеют.﻿ Об этом, со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого во время видеообращения, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"По вопросу возможного вторжения и угрозы. Действительно, войска на границе с Украиной. На границе с Сумской областью - есть. Они постоянно перемещаются, передислоцируются, их то больше, то меньше, но сейчас мы не наблюдаем такой ударной группировки" , – рассказал Живицкий.

Он также подчеркнул, что продолжается работа над тем, чтобы вторжение не произошло.

"Можете быть уверенными, что мы работаем, военные работают, все работают над тем, чтобы не допустить врага на Сумщину" , – подчеркнул Живицкий.

Глава Сумской ОВА также добавил, что людям покидать территорию области не нужно.

"В случае, если будет какая-то угроза, мы обязательно вам сообщим. И будем способствовать тому, чтобы люди своевременно смогли уехать с территории. Пока такой угрозы нет", – уточнил он.

Также Живицкий призвал всех, у кого есть работа и возможность сегодня работать, возвращаться в область.