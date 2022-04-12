ГБР: российским предпринимателям помешали вывезти из Украины 10 судов

Государственное бюро расследований (ГБР) заявляет﻿, что помешало российским предпринимателям вывезти из Украины 8 грузовых судов и 2 танкера.

"Следователи ГБР, при содействии Морской охраны Госпогранслужбы помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые находились в акватории порта Одесщины на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная" , - говорится в сообщении.

Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны "прописки". Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн. грн. По предварительным оценкам, эта сумма занижена по меньшей мере в 5 раз, отметили в ГБР.

В понедельник, 11 апреля, работники ГБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.