Ситуация в регионах: обстрелы в Харькове, Херсонщина на грани гумкатастрофы

Херсонская область остается на грани гуманитарной катастрофы, без электроэнергии находятся 106 населенных пунктов. Об этом говорится в сводной информации областных военно-гражданских администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00, сообщает Укрінформ.

В Херсонской области продолжаются боевые действия и обстрелы на территориях недалеко от Днепропетровской и Николаевской областей. Есть пострадавшие, информация уточняется.

В Хмельницкой области ночью во время воздушной тревоги россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту. Вспыхнул пожар. Он уже ликвидирован. Жертв нет.

В Харькове враг продолжает обстрелы гражданского населения. Россияне из реактивных систем залпового огня стали разбрасывать по городу мины замедленного действия. Вечером 11 апреля они обстреляли 16-этажное здание. За ночь и день в результате обстрелов в Харьковской области более 30 человек пострадали, восемь погибли. Точное количество еще не устанавливается. Продолжаются бои в Изюмском направлении. Также были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском, Чугуевском районах.

Продолжаются вражеские обстрелы из артиллерии всей территории Луганской области. Вчера больше всего пострадали жилищные массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска. В Лисичанске один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. ГСЧС ликвидировала 17 пожаров.

В Очеретинской общине Донетской области около 4 часов утра начались обстрелы почти по всей линии в районе сел Новоселовка-3, Красногоровка, Водяное, Пески. Обстрелы продолжаются по всей линии вокруг Авдеевки, единичные прилеты в старую часть города. В настоящее время информации о пострадавших и погибших не поступало.

В то же время, относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.