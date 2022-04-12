Мэрия: РФ лишила жителей Мариуполя любой медицинской помощи
Российские оккупанты лишили жителей Мариуполя практически любой медицинской помощи, прекратив работу почти всех больниц города, а единственную оставшуюся используют для своих нужд. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Петр Андрющенко, сообщает Новое время.
По его словам, только в некоторых местах, где оккупанты обустроили так называемые пункты "гуманитарной помощи", можно получить хоть какие-то лекарства, но их очень мало.
"Специфических лекарств нет, инсулин остается проблемой. Все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, захваченной и работающей исключительно на лечение раненых оккупантов. Ни Красный крест, ни украинскую гуманитарную помощь в город не допускают", — рассказал Андрющенко.