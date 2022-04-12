Украина предлагает "иранскую модель" санкций для российского газа

Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома", когда российский газ будет идти в ЕС, но средства за него не будут поступать в Россию, а будут перечисляться на специальные депозитные счета, сообщает Укринформ.

Об этом заявил замминистра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене.

"Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас сложнее всего заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ доставляется от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия" , - отметил Демченков.

По его словам, таким образом, деньги не будут идти непосредственно в РФ и не будут финансировать ее войну против Украины.

Замминистра отметил, что в ЕС, в частности в Германии, "очень долго цементировался миф о том, что Европа умрет без российских энергоресурсов". Однако в действительности ситуация совершенно противоположная – "это российская энергетика умрет без Европы".

"ЕС для российского газа остается единственным крупным рынком сбыта. Без европейского рынка россиянам нужно будет остановить свои газовые месторождения, законсервировать их, а затем, когда они станут их восстанавливать, будет потеряно 70% газовых месторождений. Поэтому если Путин и решит блефовать и остановит поставки газа в Европу, он просто разрушит свою газовую инфраструктуру" , - заявил он.

По словам Демченкова, что касается сжиженного природного газа (СПГ) из России, то ЕС может полностью от него отказаться, что станет "верным сигналом для рынка и бизнеса".

"В 2021 году общая поставка российского СПГ составляла менее 8% мировых поставок. Почти половина импортировалась Европой. Но полное эмбарго ЕС на импорт российского СПГ будет нести незначительный риск, поскольку эти объемы могут быть легко замещены увеличением производства в 2022 году другими поставщиками" , - отметил он.

Замминистра энергетики также указал на то, что Евросоюз способен полностью отказаться и от российских нефтепродуктов:

"Европа импортирует примерно 15% дизельного топлива общего потребления из России. Это может быть замещено увеличением внутреннего производства и дополнительным импортом из Северной Америки и Азии".