ГУР: Россия планирует теракты на своей территории для обвинения ВСУ

Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания паники по поводу слухов о наступлении украинских добровольческих батальонов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины.

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма" , - заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Он убежден, что провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше его консолидировать против украинцев.

"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом ВС Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов" , - сказал он.

Буданов считает вполне возможным вариант, что эти теракты будут преподноситься как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения.