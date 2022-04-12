Гетманцев рассказал, что в условиях войны будет с возмещением НДС

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев назвал три источника средств для возмещения НДС предприятиям, деятельность которых крайне важна для экономики Украины, сообщает УНИАН.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"По поводу возмещения НДС. Это те средства, которые могут быть использованы теми предприятиями, которые производят товары первой необходимости, теми предприятиями, которые производят товары для военно-промышленного комплекса, для возобновления оборотных средств. Безусловно, мы не сможем возместить НДС всем, и я об этом откровенно говорю – в условиях войны это невозможно. Но это будет значительной помощью для тех предприятий, деятельность которых крайне важна для экономики государства в целом" , - отметил Гетманцев.

Он пояснил, откуда государство будет брать средства на возмещение НДС.

"Об источниках. Источников у нас три: первый – это помощь от наших партнеров, она очень существенная, хотя над этим необходимо работать и необходимо ее увеличивать; второй – это облигации военные, которые каждый вторник размещаются Министерством финансов на рынке и пополняются где-то примерно на 5 млрд от выпуска; третий – безусловно, это налогообложение" , - отметил Гетманцев.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подчеркнул, что налоги не отменены, но значительно упрощена система налогообложения.