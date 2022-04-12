Зеленский требует конкретных сроков отказа ЕС от российского газа и нефти

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал конкретных сроков отказа страны Европейского союза от российского газа и нефти. ﻿Об этом, со ссылкой на обращение Зеленского к парламенту Литвы, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Нельзя ждать разработки еще 7, 8, 9,10...20 пакета санкций против России. Чтобы принять по-настоящему мощные решения, сделать уже сейчас все необходимое. В шестом санкционном пакете Евросоюз может это сделать и должен обязательно включить туда нефть, обязательно санкционировать российские банки, но все, а не часть" , - заявил президент.

Он также подчеркнул, что ЕС не нужно делать демонстраций.