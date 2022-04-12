Путин: цели в Украине будут выполнены, они благородные
Президент России Владимир Путин назвал "благородными" цели так называемой "спецоперации" в Украине. Об этом он заявил во время посещения космодрома Восточный с Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, сообщает Корреспондент.
"Нет никаких сомнений, что цели и задачи операции в Украине будут выполнены, они благородные - помощь людям Донбасса", - сказал Путин.
По его словам,
"столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени".
Также Путин заявил, что российские войска в Украине
"действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно".