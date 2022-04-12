Путин: цели в Украине будут выполнены, они благородные

Президент России Владимир Путин назвал "благородными" цели так называемой "спецоперации" в Украине. Об этом он заявил во время посещения космодрома Восточный с Александром Лукашенко во вторник, 12 апреля, сообщает Корреспондент.

"Нет никаких сомнений, что цели и задачи операции в Украине будут выполнены, они благородные - помощь людям Донбасса" , - сказал Путин.

По его словам, "столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени".