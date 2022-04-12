Литва приняла почти 44 тыс. украинских беженцев

В Литве зарегистрировано почти 43,8 тысячи беженцев из Украины, 18,2 тысячи из них – несовершеннолетние. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник данные Департамента статистики Литвы, сообщает Европейская правда.

За прошедшие сутки в Литве зарегистрировано 857 беженцев, из них 334 - несовершеннолетние, среди которых 87 детей до шести лет. Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 489 человек.

Около трети украинцев зарегистрировано в Вильнюсском центре регистрации, около 6 тысяч – в Каунасском центре. Почти 4,9 тысячи прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 13,4 тысячи - в возрасте от 6 до 18 лет. Более 1,9 тысячи - люди в возрасте от 65 лет.

Большинство прибывших подали прошение о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большинство прибывающих - женщины и дети.