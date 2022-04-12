ОВА: войска РФ убили более 400 мирных жителей Бучанской общины

В Буче продолжается эксгумация тел из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного, сообщает УНИАН.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"За период оккупации захватчики убили более 400 жителей Бучанской общины" , - добавил он.﻿

Как сообщалось, вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.