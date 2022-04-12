СБУ: РФ планировала создать "народные республики" в западных областях

Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях Украины, начав работу летом 2021 года. Об этом, ссылаясь на СБУ, сообщает Украинская правда.

Один из участников группировки пошел на сотрудничество со следствием.

На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, оказавшийся организатором "схемы". Он заявил о намерении создать новое народовластие в Украине, и если действующая власть сама не уйдет в отставку, то группа перейдет к силовому сценарию.

Для захвата власти группировки должно было завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и снабдить их оружием.

Воплощение плана должно было совпасть по времени с российским полномасштабным вторжением в Украину.

СБУ разоблачила сеть, задержала организатора и ключевых лиц в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Один из сообщников признал свою вину и дал показания организатору.