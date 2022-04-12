The Independent: Путин переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг

Российский президент Владимир Путин переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за Полярный круг. Около 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в статье британского издания The Independent.

По данным официальных документов, на которое ссылается издание, Кремль издал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 5500 миль (свыше 8850 км) от их домов.

"В указе отмечалось, что "с учетом ситуации, сложившейся в Украине", Российская Федерация "согласовывает распределение" граждан в "субъекты Российской Федерации" и просила власти "обеспечить прием" 95 739 человек" , - цитирует издание.

Указано, что в Кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 людей на Дальний Восток и 7 023 - на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Со ссылкой на документы The Independent также пишет, что людей в Мариуполе просили подписать документы, в которых утверждается, что "украинские войска обстреливали их город".

Сообщается, что подписантам сказали, что они не могут вернуться в Украину, потому что их ждет "преследование".