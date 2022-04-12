В Украине предупредили масштабную кибератаку на объекты энергетики

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила масштабную кибератаку. Злоумышленники пытались вывести из строя объекты энергетики.﻿ Об этом, со ссылкой на CERT-UA, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что киберпреступники планировали использовать вредоносные программы Industroyer2 и CaddyWiper. Их замысел предусматривал вывод из строя нескольких инфраструктурных элементов энергетического предприятия, а именно:

электрических подстанций – с помощью вредоносной программы Industroyer2. В то же время, каждый файл содержал статически указанный набор уникальных параметров для соответствующих подстанций;

электронных вычислительных машин под управлением операционной системы Windows (компьютеров пользователей, серверов, а также автоматизированных рабочих мест АСУ ТП) – с помощью вредоносной программы разрушительного действия CaddyWiper;

серверного оборудования под управлением операционной системы Linux с помощью вредоносных скриптов-деструкторов;

активного сетевого оборудования.

Организация, которая была жертвой хакеров, подверглась двум атакам. Первая из них состоялась не позднее февраля 2022 года, а другая планировалась на вечер 8 апреля.