Нацбанк: потребительская инфляция в марте ускорилась до 13,7%

В марте 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% с 10,7% в феврале, сообщает Укрінформ.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

"В марте 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% (с 10,7% в феврале). В месячном измерении цены выросли на 4,5%" , - говорится в сообщении.

В НБУ объясняют ускорение инфляции нарушением цепей снабжения, неравномерным спросом, увеличением расходов бизнеса и физическим уничтожением активов предприятий из-за полномасштабного нападения России на Украину. Кроме того, ускорение инфляции может объясняться вероятным значительным ростом цен в частично захваченных областях из-за блокирования российскими захватчиками поставок товаров. Прежде стремительно выросли цены на продукты питания, фармацевтические товары и горючее.

В частности, темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 16,6% (год к году). Ускорилось подорожание почти всех товаров, принадлежащих этой группе: молочной продукции, мясных, макаронных, кондитерских изделий, безалкогольных напитков.

В то же время, темпы роста цен на хлеб в годовом измерении оставались стабильными, а на подсолнечное масло – в дальнейшем замедлялись, в частности, из-за эффектов базы сравнения.

Темпы роста цен на непродовольственные товары также ускорились, но в годовом измерении остались сравнительно невысокими (3,6% г/г), учитывая фиксированный курс гривны и переориентацию спроса граждан на первоочередные товары. Ускорился рост стоимости товаров для дома, в частности из-за ограниченной работы торговых заведений. В то же время цены на одежду и обувь и дальше снижались.

Рост цен на сырые продукты питания ощутимо ускорился – до 20,7% г/г. В результате ограниченного предложения быстрее дорожали овощи борщового набора. Увеличивались также цены на импортные и тепличные овощи (огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны).

Возобновился рост цен в годовом измерении на фрукты, прежде всего бананы и цитрусовые, из-за сложностей с их импортированием на фоне блокировки морских путей и увеличения производственных затрат бизнеса. Выше темпами дорожали крупы и продукция животноводства: мясо, яйца и молоко.

Незначительно увеличились темпы роста административно регулируемых цен (до 12,7% г/г)

НБУ отмечает, что темпы роста цен на горючее в марте составили 30% г/г. На фоне повышения цен на горючее дорожали транспортные услуги. Ускорился рост цен на фармацевтические товары, отнесенные к государственному мониторингу, алкогольные напитки и табачные изделия.