Денисова: более 700 тысяч граждан Украины вывезены в Россию

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских жителей, сообщает Радио Свобода.

"По данным Российской Федерации, более 700 тысяч наших граждан вывезено в Россию, по их подсчетам, более 130 тысяч детей" , - сказала Денисова в эфире программы Радио Свобода.

По ее словам, ежедневно в Россию вывозят около 20 тысяч человек, украинцы находятся в 35 регионах РФ. Омбудсмен добавила, что это подтверждает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Сейчас фильтрационный лагерь находится в Донецкой области, где находятся более 10 тысяч наших граждан. Это фильтрационные лагеря, в которые они принуждают наших граждан на сотрудничество. Узнают об их интересах, об их поддержке Украины или РФ. Они узнают, есть ли знакомые стражи порядка, чтобы потом их арестовать и пытать, возможно, таким образом и уничтожить их" , – добавила омбудсмен.

Денисова рассказала, что только в Пензенской области России действуют четыре лагеря, в которые еще в феврале до начала широкомасштабной войны были вывезены жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Омбудсмен называет военным преступлением насильственный вывоз Россией украинцев.

"Это нарушение Женевской конвенции по соблюдению прав гражданского населения" , – сказала она.

Денисова также ответила на вопрос, возможно ли вернуть депортированное население с оккупированных территорий, пока идет война:

"Возможно, если будем знать, куда их вернем. Если они туда были вывезены, они потеряли, на мой взгляд, дома. Сейчас та часть, из которой они вывозятся, она временно оккупирована, и там происходят жестокие бои, бомбежки. Я думаю, что, возможно, их вывозить в какое-нибудь третье государство, чтобы они были в безопасном государстве, чтобы их не пытали, чтобы им помогли".

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