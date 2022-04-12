ГПСУ: Украина усиливает меры безопасности на границах с Беларусью
Украина усилила меры безопасности на границе с Приднестровьем и Беларусью. Это необходимо, чтобы предотвратить эскалацию на этих направлениях, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Как и на границе с Молдовой, на участке с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью усилены меры безопасности для того, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Даже больше - сейчас рассматривается возможность вторжения из Республики Беларусь в Украину", - заявил Демченко.