ГПСУ: Украина усиливает меры безопасности на границах с Беларусью

Украина усилила меры безопасности на границе с Приднестровьем и Беларусью. Это необходимо, чтобы предотвратить эскалацию на этих направлениях, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.