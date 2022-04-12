Власти Мариуполя подтвердили данные о химической атаке РФ на город

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов подтвердил информацию о химической атаке российских оккупантов на город, сообщает Новое время.

"Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло" , — сказал Орлов в комментарии журналистам.

Медики объясняют, что у всех пострадавших были одинаковые симптомы: покраснение лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области глотки, слизистых участков глаз, удушье.

Сейчас все пострадавшие в "удовлетворительном состоянии" .

Ранее 11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе, пострадали три человека.