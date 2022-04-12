Зеленский: Буча – это лишь один из символов преступлений военных РФ

Город Буча является одним из символов преступлений русских военных. Но то же они делали и в других городах, где им удалось временно закрепиться. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Литвы, сообщает Укрінформ.

"Повсюду в стране, где побывали оккупанты, вдоль дорог, во дворах, в скверах, на огородах – всюду захоронения людей, чьи тела не смогли отвезти на кладбища. И это все за период в несколько недель российской оккупации. Где-то месяц", – рассказал президент.

Он добавил, что в районах вокруг столицы, а также в Черниговской, Сумской областях и на севере Украины происходило то же самое.

"Весь мир запомнил название города Буча. Но это лишь один из символов преступлений российских военных. Можно взять любой другой город из тех, где они смогли на время закрепиться. Взять любое село – оккупанты делали там то же, что и в Буче... Что же тогда на Востоке нашей страны, где русские войска до сих пор остаются? Что тогда на Юге? А что, мы даже не можем представить, в Мариуполе, Волновахе, почти уничтоженных российской армией? Очевидно, что там еще страшнее", – сказал Зеленский.

Он отметил, что российские официальные лица и государственные пропагандисты отрицают преступления, совершенные их армией, и говорят, что это инсценировка.

По его словам, они врут даже в ответ на очевидные факты, убеждающие всех в мире.