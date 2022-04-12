В Генштабе прокомментировали вручение повесток на улице

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что не видят проблемы и нарушений, когда повестки в военкомат вручают мужчинам на улицах или блокпостах, сообщает Українські Новини.

"Всем не вручают же. Если человек не явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки, а он должен был явиться и тут появилась возможность дать ему повестку, то в чем проблема? Никто не нарушает закон. Не видим здесь проблемы" , - сообщили в Генштабе.

В ведомстве сообщили, что всем подряд повестки не вручают, а только тем, которые не пришли в военкомат (ТЦК и соцподдержки) и о них есть соответствующая информация в базе.

При этом, в Генштабе отметили, что мужчины должны сами явится в территориальные центры комплектования.

Также в ведомстве напомнили, что за уклонение от службы предусмотрена административная и уголовная ответственность.