Минобороны: у РФ нет военной стратегии, планирование – ситуативное

Российская армия сегодня воюет, ориентируясь на боевую ситуацию. У командования врага стратегии нет, планирование – ситуативное. Интересы противника – восток и юг Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Корреспондент.

Она отметила, что хоть территория, охваченная военными действиями, стала меньше, интенсивность боев не спадает. На захваченных территориях ситуация сложная. С северных районов противник вывел свои войска, чтобы перегруппироваться, отдохнуть и укрепиться.

"Они ищут сегодня средства, чтобы собрать личный состав, у них с этим проблемы несмотря на то, что они всегда говорили, что у них миллион человек личного состава... Будет нанесен удар оттуда или нет – однозначно нельзя утверждать" , - сказала Маляр во время телемарафона.

Замминистра подчеркнула, что если до 24 февраля РФ имела четкие стратегические планы, то сейчас это планирование проходит ситуативно, "на несколько дней".