Минобороны: у РФ нет военной стратегии, планирование – ситуативное
Российская армия сегодня воюет, ориентируясь на боевую ситуацию. У командования врага стратегии нет, планирование – ситуативное. Интересы противника – восток и юг Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Корреспондент.
Она отметила, что хоть территория, охваченная военными действиями, стала меньше, интенсивность боев не спадает. На захваченных территориях ситуация сложная. С северных районов противник вывел свои войска, чтобы перегруппироваться, отдохнуть и укрепиться.
"Они ищут сегодня средства, чтобы собрать личный состав, у них с этим проблемы несмотря на то, что они всегда говорили, что у них миллион человек личного состава... Будет нанесен удар оттуда или нет – однозначно нельзя утверждать", - сказала Маляр во время телемарафона.
Замминистра подчеркнула, что если до 24 февраля РФ имела четкие стратегические планы, то сейчас это планирование проходит ситуативно, "на несколько дней".
"Есть общая военная концепция, но часть действий, предпринятых российскими войсками, и решения, принятые Путиным, выходят за рамки военной логики, они эмоциональны иногда, часто иррациональны. Поэтому здесь нельзя однозначно что-либо предвидеть. Мы должны быть готовы к любому сценарию. Риск страшных сценариев для Украины существует", - сообщила Маляр, добавив, что также есть риск применения врагом химического оружия.