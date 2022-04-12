Путин: происходящее в Украине - трагедия, но выбора не было
Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Украине трагедией. Об этом он заявил на пресс-конференции с Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" во вторник, 12 апреля, сообщает Корреспондент.
"Происходящее в Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было", - сказал Путин.
Он отметил, что переговоры с Украиной начались благодаря Лукашенко.
Сам Лукашенко поддержал версию России по трагедии в Буче, назвав ее "спецоперацией Британии".
Он опять заявил, что
"если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесен сокрушительный удар".
Также Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства и вопрос безопасности, уточнили планы учений.