Путин: происходящее в Украине - трагедия, но выбора не было

Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Украине трагедией. Об этом он заявил на пресс-конференции с Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" во вторник, 12 апреля, сообщает Корреспондент.

"Происходящее в Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было" , - сказал Путин.

Он отметил, что переговоры с Украиной начались благодаря Лукашенко.

Сам Лукашенко поддержал версию России по трагедии в Буче, назвав ее "спецоперацией Британии".

Он опять заявил, что "если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесен сокрушительный удар".

Также Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства и вопрос безопасности, уточнили планы учений.