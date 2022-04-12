В НАТО прогнозируют более масштабный этап войны в Украине

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что второй этап полномасштабной войны в Украине "неизбежен". Об этом, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Новое время.

По словам Джоанэ, перегруппировка российских войск, восполнение огромных потерь, которые они понесли во время первого этапа войны, проблемы тылового обеспечения и боевой подготовки, "указывают на то, что нас в скором времени ждет вступление во второй, очень кровопролитный этап войны" .

"Второй этап [будет] более сложный, отличный по характеру от первого, на гораздо более широком фронте, – как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в направлении Крыма и Мариуполя. Так что, по нашим оценкам, мы вступаем во второй, еще более сложный этап этой войны, которая, похоже, затягивается… Военная составляющая будет гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, будут потери среди гражданского населения" , — сказал заместитель генсека НАТО.

Джоанэ сказал, что нужно быть готовыми к тому, что война затянется, а союзники по НАТО "полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется" и помогают нашей стране подготовиться к новому этапу.

Действия российских оккупантов в Украине, в том числе умышленное убийство мирных жителей, он назвал чрезвычайно варварским и диким.