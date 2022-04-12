Разведка: российские военные не получают доплат за войну в Украине

Военные 47-й танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат. Об этом информировала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, сообщает Укринформ.

"Военнослужащие РФ из 47 танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат. Последние доплаты, которые они получили, это 2 процента к окладу за "учения" ещё до начала войны" , - отмечает ГУР МОУ в Фейсбук.

При этом, по информации разведки, статус "ветерана" в РФ теоретически могут получить только те, кто получил ранения, лечился в госпитале и имеет официальную фиксацию повреждений. Военные бомбят командование обращениями о доплатах и получении статуса, но их игнорируют. Как следствие, у военнослужащих нет ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий, констатируют в ГУР.

Отмечается, что дополнительным фактором для отказа участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в рф. Российское командование приказало транспортировать их небольшими партиями, надеясь, что это поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных громад.

По информации разведки, чтобы не допустить массовых увольнений из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине, в военный контракт армии рф включают положение о согласии на выполнение заданий в районах военных действий, независимо от места их проведения.