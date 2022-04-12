В ЕС сделали заявление из-за возможного применения РФ химоружия в Мариуполе

В ЕС заявили, что следят за информацией о возможном применении Россией химического оружия в Мариуполе и напомнили Москве, что его использование является военным преступлением, сообщает Корреспондент.

Соответствующее заявление во вторник, 12 апреля, сделала пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

"Мы видели сообщения СМИ о возможном использовании химического оружия российскими войсками в Мариуполе после того, как у украинских военных были признаки химического отравления. Мы внимательно следим за ситуацией" , - сказала Массрали.

Она подчеркнула, что использование химического оружия, включая токсичные химикаты как оружие, в любых условиях является нарушением Конвенции о запрете химического оружия, которое подписала и Россия.