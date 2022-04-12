В ЕС сделали заявление из-за возможного применения РФ химоружия в Мариуполе
В ЕС заявили, что следят за информацией о возможном применении Россией химического оружия в Мариуполе и напомнили Москве, что его использование является военным преступлением, сообщает Корреспондент.
Соответствующее заявление во вторник, 12 апреля, сделала пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.
"Мы видели сообщения СМИ о возможном использовании химического оружия российскими войсками в Мариуполе после того, как у украинских военных были признаки химического отравления. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказала Массрали.
Она подчеркнула, что использование химического оружия, включая токсичные химикаты как оружие, в любых условиях является нарушением Конвенции о запрете химического оружия, которое подписала и Россия.
"Это также военное преступление и серьезное нарушение международного гуманитарного права. Это полностью неприемлемо и представляет угрозу для всех нас", - сказала спикер, добавив, что ответственные за использование химикатов как оружия будут привлечены к ответственности.