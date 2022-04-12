Украина может утилизировать 5 тыс единиц техники РФ на металлолом

Украинская армия за семь недель войны (до 8 апреля) уничтожила 5 тыс. единиц российской техники, превратив ее в груду металла, который можно использовать для восстановления инфраструктуры страны, но сначала эту технику нужно правильно утилизировать. Об этом идет речь в материале Forbes, сообщает Укринформ.

«Из 85 тысяч тонн около 75 тыс. т – углеродистая и нержавеющая сталь; 2,5 тыс. т – алюминий; 1 тыс. т – медь; более 360 т титана и магния, а также 10 кг платины, 18 кг золота и 1,2 тонны серебра» , – посчитали журналисты.

Указывается, что в 2021 году общая заготовка металлолома в Украине – 4,1 млн т. Украинские металлургические заводы для производства стали использовали 80% этого металлолома.

Если утилизировать всю военную технику, а металлы продать, то можно получить около 45 млн дол., в том числе 31 млн дол. принесет лом черных металлов; 8 млн дол. – медь; 4 млн дол. – алюминий; 1 млн дол. – другие цветные металлы; 1 млн дол. – драгоценные металлы.

Но военный лом имеет свою специфику: его утилизация является более сложным и трудоемким процессом, требующим контроля со стороны государства.