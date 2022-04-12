CNN: зафиксировано движение в сторону Донбасса большой колонны войск РФ

В районе Матвеева кургана в Ростовской области заметили большую колонну военной техники РФ, которая двигается в сторону Донбасса. Об этом говорится в материалах CNN, сообщает Укринформ.

В американском издании проанализировали опубликованные в соцсетях видео с российскими военными машинами, замеченными вблизи Матвеева кургана. И обнаружили, что колонна идет на северо-запад, в направлении Донбасса.

"Видно, что машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ссылаясь на данные разведки, заявил, что российские войска проводят перегруппировку, пополнение личного состава и обеспечение подразделений ресурсами для нового масштабного наступления на востоке Украины, которое может произойти через несколько недель.