Подоляк прокомментировал заявление Путина о "защите Донбасса"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что у России есть благородная цель – помощь людям на Донбассе.

Соответствующее сообщение Подоляк опубликовал в Twitter﻿.

"Россия заявляет, что ее цель в Украине - "защитить людей на Донбассе". Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Выжившие умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни?" – написал он.

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что задачи России в Украине будут выполнены и назвал их благородными.