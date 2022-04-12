ОК "Юг": РФ не решается атаковать Одессу с моря из-за шторма и готовности ВСУ

Вражеские корабли не приближаются к побережью Одесской области, зная о готовности к отражению атак подразделениями береговой обороны ВСУ, а также из-за штормовой погоды в северо-западной части Черного моря. Поэтому остается риск разве что ракетных ударов со стороны временно оккупированного Крыма. Об этом заявил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, сообщает Укринформ.

«Захватчики продолжают искать способы улучшить свое положение на николаевском направлении, но наши войска оружием останавливают коварные попытки жалкой партизанщины, не оставляя врагу шанса… Также в Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением – для высадки десанта условия неблагоприятные» , - отметил он в Телеграме.

Впрочем, по его словам, угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма, остается.

Как отметил полковник Назаров, рашисты, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают использование на юге Украины гражданского населения в качестве живого щита, а также размещают технику во дворах и нагло вселяются в жилые дома. Более того, прибегают к практике ведения боев в гражданской одежде, маскируя свою принадлежность к позорной армии.