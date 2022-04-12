Путин: переговоры с Украиной зашли в тупик после Стамбула

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Украина "отошла от договоренностей", достигнутых в Стамбуле 29 марта, и переговоры зашли в тупик.﻿, сообщает Новое время.

"Мы вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины — а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности — не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса… Украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть, опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию" , — заявил Путин после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Похожие заявления раньше делал глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров. После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что в рамках переговорного процесса Украина никак не взаимодействует с группой Лаврова, а официальные российские переговорщики такого не говорили.

Подоляк также подчеркнул, что россияне традиционно вбрасывают в публичное пространство провокационные заявления, пытаясь давить на позиции Украины.

"Ключевое — предложенная Украиной формула гарантий безопасности. Четкая, продуманная, с большим количеством предохранителей. Принципиальных изменений не может быть. В настоящее время идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. Не более того", – сказал он.

В связи с этим Подоляк призвал "ориентироваться на официальную позицию Украины, а не на очередные провокационные заявления русских топов" .

"Продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования", — отметил он в комментарии "Украинской правде".

Позднее Подоляк сообщил, что переговоры проходят тяжело.