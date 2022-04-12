Путин: переговоры с Украиной зашли в тупик после Стамбула
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Украина "отошла от договоренностей", достигнутых в Стамбуле 29 марта, и переговоры зашли в тупик., сообщает Новое время.
"Мы вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины — а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности — не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса… Украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть, опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию", — заявил Путин после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Похожие заявления раньше делал глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров. После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что в рамках переговорного процесса Украина никак не взаимодействует с группой Лаврова, а официальные российские переговорщики такого не говорили.
Подоляк также подчеркнул, что россияне традиционно вбрасывают в публичное пространство провокационные заявления, пытаясь давить на позиции Украины.
"Ключевое — предложенная Украиной формула гарантий безопасности. Четкая, продуманная, с большим количеством предохранителей. Принципиальных изменений не может быть. В настоящее время идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. Не более того", – сказал он.
В связи с этим Подоляк призвал
"ориентироваться на официальную позицию Украины, а не на очередные провокационные заявления русских топов".
"Продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования", — отметил он в комментарии "Украинской правде".
Позднее Подоляк сообщил, что переговоры проходят тяжело.
"Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе труден. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", – рассказал он НВ.