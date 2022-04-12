В семи областях начали восстанавливать разрушенную инфраструктуру

В семи областях Украины начинается процесс восстановления на территориях, где прекращены или частично прекращены боевые действия.﻿ Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга, сообщает Укринформ.

«По состоянию на сейчас проведен сбор данных из семи областей, в которых прекращены или частично прекращены боевые действия, по поводу разрушений. У нас есть возможность начать процесс восстановления. На территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей расположены более шести тысяч населенных пунктов. Почти полторы тысячи из них находились под оккупацией» , – сказал Тимошенко.

Он отметил, что в 38% населенных пунктах уже активирована работа органов местного самоуправления и их исполнительных органов.

Также 13 сел и городов Херсонской области получили гуманитарную помощь. Работа гуманитарных штабов начата на территории 95 населенных пунктов. Ее организуют областные военные администрации совместно с ГСЧС.

По словам Тимошенко, был открыт временный насыпной мост в Романовке, соединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом. Работы продолжались пять дней и велись круглосуточно.

Заместитель руководителя ОП отметил, что часть Харьковской области остается оккупированной, там продолжаются бои. Однако на дороге M-03 от Харькова к освобожденному Чугуеву проводятся работы по уборке остатков уничтоженного оккупантами гражданского транспорта и вражеской военной техники: вывезли четырнадцать единиц. На трассе М-18 Мерефа-Лозовая идет ямочный ремонт. По этим дорогам пролегают эвакуационные маршруты из региона.

Также Тимошенко сообщил, что Сумщина активно восстанавливает свою инфраструктуру. В городе коммунальщики, местные жители и волонтеры осуществляют санитарную очистку улиц, вывозят мусор. В домах жителей двух районов Тростянца и села Люджа уже есть электроэнергия.

В Ахтырке проводится подключение жилых домов к водоснабжению.

Кроме того, в Черниговской области начато устройство временных переправ возле сел Смолин и Якубовка.

Уже почти неделю ведутся восстановительные работы и на Житомирской трассе: ее убирают, расчищают от изуродованных автомобилей и техники, параллельно демонтируют разрушенный мост вблизи Стоянки и сооружают временную переправу.

В частности, в Житомирской области строят временные переправы через реку Грезля и Ирша в Коростенском районе. Проводится разминирование села.

Всего, по словам Тимошенко, разминированы 168 населенных пунктов из полутора тысяч, находившихся под оккупацией.

Также на территории Киевской области уже работают 128 штабов ГСЧС. Более четырехсот населенных пунктов уже возобновили работу Национальной полиции.