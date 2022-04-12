Ущерб, нанесенный экономике Украины из-за войны, достиг $600 млрд

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины вследствие разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры, задокументированных в публичных источниках, возросли на $12,2 млрд. Общие потери колеблются от $564 млрд до $600 млрд, сообщает Укринформ.

Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного в рамках проекта "россия заплатит" аналитическим подразделением Киевской школы экономики (KSE) и волонтерами из партнерских организаций.

Согласно исследованию, по состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла $80,4 млрд, или 2,4 трлн грн.

По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики вследствие войны, учитывая как прямые, так и косвенные потери - снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку - колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

В целом, по данным исследователей, за 47 дней российской агрессии в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. километров дорог, 37 тыс. квадратных метров жилого фонда, 319 детсадов, 546 учебных заведений, 205 медучреждений, 145 заводов и предприятий. Кроме того, в результате войны пострадали по меньшей мере 54 административных здания, 277 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов и 2 порта.

Кроме того, по состоянию на 8 апреля повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 74 религиозных сооружения и 62 других культурных сооружения.

По данным аналитиков, наибольший рост стоимости потерь на текущей неделе – по статье «жилая недвижимость», что вызвано как увеличением разрушений, так и уточнением данных относительно предварительных разрушений, а также определенных корректировок в методике оценки.

Вторая по величине причина роста – потеря активов предприятий. Также в обновленных расчетах была уточнена стоимость учреждений здравоохранения с учетом структуры этих учреждений в разрезе типов (больницы, амбулатории, поликлиники, лаборатории и т.п.).

Анализ прямых потерь объектов промышленности, задокументированных в публичных источниках, свидетельствует, что наибольший ущерб понесли металлургия, коксохимические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также машиностроение.

По подсчетам аналитиков проекта, общая сумма прямого задокументированного ущерба промышленности по состоянию на 11 апреля достигла $6,25 млрд.

Проект «россия заплатит» фокусируется на оценке прямых потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны. Речь идет о разрушении жилых домов, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений. Также проект оценивает финансовую стоимость этих потерь.

В то же время в рамках проекта не осуществляют оценку общих потерь экономики, которые включают не только прямые потери инфраструктуры, но и многочисленные «побочные» потери, которые экономика понесла в результате войны. В частности, закрытие значительного количества предприятий, потери сотнями тысяч людей работы, прекращение любых инвестиций, сокращение потребительского спроса граждан.