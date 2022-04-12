DM: РФ стягивает войска к границе с Финляндией после заявлений о НАТО

На территории России по направлению к границе с Финляндией замечено тяжелое вооружение, включая ракетные системы, через несколько часов после того, как Кремль предостерег Хельсинки от вступления в НАТО. Об этом говорится в статье Daily Mail, сообщает Укринформ.

На видео, опубликованном на сайте издания, зафиксировано, как возле границы с российской стороны двигаются по дороге два береговых ракетных комплекса.

Предварительно, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп.

Как отмечается, развертывание войск РФ происходит после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что правительство «к середине лета завершит дискуссию» о подаче заявки на членство в НАТО.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг «не улучшит» ситуацию с безопасностью в Европе, а российский депутат Владимир Джабаров добавил, что это будет означать «разрушение страны».

По последним опросам, проведенным финской компанией по исследованию рынка, 84% финнов считают Россию «значительной военной угрозой», что на 25% больше, чем в прошлом году.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Финляндия и Швеция изъявят желание присоединиться к НАТО, союзники по Альянсу быстро поддержат это стремление, в то же время в отношении членства Украины консенсуса нет.