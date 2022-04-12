Горсовет: мариупольцев вывозят в самые депрессивные регионы России

Депортированных из оккупированного Мариуполя жителей города захватчики вывозят в самые депрессивные регионы россии – в Сибирь, Сахалин, Дальний Восток. Об этом информировал Мариупольский городской совет и опубликовал листовку, которая призывает население ехать на Дальний Восток, сообщает Укринформ.

"Вот такие листовки получают депортированные мариупольцы. Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы России" , - говорится в Телеграме горсовета.

На листовке указано: "Дальний восток России ждет вас!", а лицам, которые поедут туда, предоставят российское гражданство, дальневосточный гектар земли и т.д.

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"Теперь понятна уродливая логика Путина. Сначала рашисты уничтожают успешный теплый город на Азовском море и гонят людей в Сибирь и на Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры. Так чем это отличается от политики гитлера?" , – заявили в городском совете.

Там напомнили, что подобные листовки выпускали и во время Второй мировой войны нацисты и опубликовали одну из них, в которой жителей Киева призывали выезжать в Германию.

"Нацисты в 1940-х тоже обещали хорошую жизнь, когда угоняли людей на работу в Германию. Но сотни тысяч нашли там не золотые горы, а унижение, бесчеловечные издевательства или смерть. История снова повторяется. Рашизм – это чума 21 века" , - отметили в городском совете.

Как сообщалось ранее, российские захватчики вывозят жителей Мариуполя на территорию России. Сначала в фильтрационные лагеря, а затем в депрессивные регионы.

Агрессия вызвала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь. По словам Мариупольского городского председателя Вадима Бойченко, в Мариуполе количество жертв среди мирного населения составляет около 10 тысяч человек.

В заблокированном российскими захватчиками Мариуполе сейчас находятся около 120 тыс. мирных жителей.