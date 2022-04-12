Сытник покинул пост директора НАБУ - нардеп

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уволен в связи с окончанием срока полномочий. Об этом проинформировала нардеп Юлия Гришина, сообщает Корреспондент.

Сытник возглавлял НАБУ с апреля 2015 года.

В августе 2020 года КСУ признал неконституционным указ экс-президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

После этого Кабмин поддержал законопроект, закрепляющий за Верховной Радой право увольнять директора Бюро. Согласно документу, Сытник будет осуществлять свои полномочия до назначения следующего главы ведомства.

В феврале 2021 года Кабмин утвердил законопроект, который отстранит Сытника от должности директора НАБУ.