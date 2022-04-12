Bild: Зеленский отказал Штайнмайеру во въезде в Украину

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер планировал вместе с другими европейскими политиками ЕС посетить Украину в среду. Однако, против его приезда высказался президент Владимир Зеленский. Об этом пишет немецкий Bild со ссылкой на источник из украинских правительственных кругов, сообщает Корреспондент.

"На пути стоит президент Украины Владимир Зеленский. В данный момент он не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. Другим политикам ЕС разрешено приехать" , - сообщает Bild .

Отмечается, что причиной стали тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы. В качестве министра иностранных дел он поддерживал контакты, в частности, с российским коллегой Сергеем Лавровым. Штайнмайер также был активным сторонником газопровода Северный поток-2 и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.