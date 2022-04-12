В ФРГ рассказали о запасах газа на случай остановки поставок из РФ

В Германии запасов газа в случае прекращения поставок из РФ хватит как минимум до позднего лета или ранней осени. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, сообщает Корреспондент.

"Даже если (я говорю в сослагательном наклонении) завтра больше не будет газовых поставок из России, у Германии есть другие источники. И хранилища, которые хотя еще не очень хорошо заполнены, но уже немного лучше, чем три или четыре недели назад. У нас сейчас хватит газа до позднего лета или ранней осени. Но я делаю все для того, чтобы до этого вообще не дошло" , - цитируют немецкие СМИ речь Мюллера.

По его словам, существует три фактора, которые могут помочь предотвратить ЧС с газом.

"Если нам удастся сократить потребление. Если нам удастся получить больше газа. И если нам удастся заполнить хранилища" , - подчеркнул глава регулятора.

Он призвал частных потребителей и компании к экономии топлива.