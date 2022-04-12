Подоляк: в ОП ищут решение по Мариуполю, но не публично

Президент и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским воинам в Мариуполе, но не могут озвучивать свои планы публично.﻿﻿ Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает Украинская правда.

"Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам. Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием" , - написал Подоляк в Twitter.

Подоляк подтвердил, что украинские воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами.

"Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях" , - заверил он.

Подоляк также отметил, что защитники Мариуполя вынуждают Россию "платить сверхвысокую цену".