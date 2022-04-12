Зеленский подписал закон о полной гарантии возврата банковских вкладов

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2180-XI о полном гарантировании государством вкладов физлиц на период военного положения и три месяца после его завершения. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сообщает Корреспондент.

Закон также устанавливает, что впоследствии максимальная сумма возмещения по вкладам составит 600 тысяч грн по сравнению с 200 тысячами грн в настоящее время.

Также в общую систему гарантирования вкладов будет включен государственный Ощадбанк, который сегодня единственный имеет 100% гарантию вкладов. Владельцы депозитов в Ощадбанке на срок свыше 12 месяцев после вступления в силу закона получат право на досрочное их получение.

При этом вложения в депозитные и сберегательные сертификаты банка вкладами не являются.

Кроме того, закон отменяет обязательства Фонда гарантирования вкладов физических лиц по векселям, выданным им в 2015-2016 годах Минфину. По состоянию на сентябрь 2021 года остаток он составлял 45,7 млрд грн по номиналу векселей и свыше 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года.

Закон также поручает Счетной палате безотлагательно провести аудит работы ФГВФЛ в 2016-2019 годах.